Pianeta Milan

Sarebbe un rientro temporaneo perché sulle sue tracce ci sarebbe il. L'agente, Giuseppe Riso, ... Il Manchester United lo seguirebbe e i nerazzurri, come erede, penserebbero ao ...... potrebbe puntare su uno Sportiello (come fatto dal) mentre - come sottolineato - il club sta ... Porte chiuse invece per Radu che - dopo essere stato superato da- lascerà Cremona per ... Milan, Carnesecchi su Tonali: “Mi ha impressionato, è completo” Sono queste le parole del portiere del Milan femminile, Laura Giuliani che parla a L'Originale del portiere rossonero Maignan.Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall’Atalanta, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport qual è il giocatore che l'ha impressionato di più in ...