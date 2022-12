Francesco Totti e Noemi Bocchi arriva la loro prima lite in pubblico

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Trato il momento dellae il tutto è stato ripreso dagli obiettivi dei paparazzi. La brutta discussione sarebbe avvenuta in un ristorante, mentre i due erano a cena fuori. Come si vede nelle foto pubblicate da “Diva e donna”, i due avrebbero discusso per colpa di

e Noemi Bocchi, scoppia la prima lite al ristorante, tra i gesti di lui e le 'lacrime' di lei È arrivata la maretta anche per la coppia più discussa di quest'anno,e ...I due paparazzati durante quella che parrebbe un'accesa discussione nel locale Secondo il settimanale si sarebbero scontrati per colpa di un cellulare ee la nuova fidanzata Noemi Bocchi per qualcuno potrebbero già essere ai 'ferri corti' . I due sono stati paparazzati al ristorante durante quella che parrebbe un'accesa discussione, ...Anche quando fa beneficienza il suo ego è la misura di tutte le cose”. In seguito ha messo a confronto la sua situazione con quella di un grande del passato, Francesco Totti: Cazzullo ha affermato di ...Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi sorpresi al ristorante durante quella che 'Diva e Donna' identifica come la prima loro litigata.