Ex dama di Uomini e Donne esclusa dal programma | la stoccata contro la redazione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In queste ore, un’exdiha sbottatoillanciando una pungente frecciatina. La persona in questione è stata un’esponente del parterre molto amata, stiamo parlando di Pamela Barretta. La donna, ormai, è lontana dalla trasmissione da tantissimo tempo e i suoi fan continuano a chiederle i motivi per i L'articolo proviene da KontroKultura.

Newsby

... seguita a ruota da chi fa notare che le persone sole a casa avrebbero piacere di seguiree ... per poi parlare malissimo dellatorinese ad Alessandro Rausa . Nel frattempo, Biagio Di Maro ...Pamela Barretta è stata unadel Trono Over die Donne molto apprezzata. Nonostante questo, la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi è terminata qualche tempo fa. Ora sono tantissimi i fan che le chiedono ... Alberto Urso e la dama di Uomini e Donne: scambio di cuori e complimenti L'ex dama Barretta ha smentito un suo rientro nel parterre di Uomini e Donne: la pugliese ha lasciato intendere di non piacere molto alla redazione ...I telespettatori chiedono a gran voce il ritorno di alcuni ex volti del programma ed ecco che un'ex dama molto amata risponde all'appello ...