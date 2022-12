Calciomercato Inter | riflessioni sulla difesa | dopo Smalling spunta Djidji - Sport - Calcio - quotidiano net

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo B&B . Barella e Bastoni rappresentano il presente e il futuro dell'e della Nazionale. Entrambi si sono espressi in coro sul futuro di Skriniar: ' Speriamo che resti, ma deve decidere lui '. Il difensore slovacco è in scadenza di contratto a fine stagione, ...Marotta lavora ai rinnovi di Skriniar e de Vrij, ma si cautela con Smalling e Djidji. Da valutare anche ... Mercato scudetto: ecco i rinforzi per la grande corsa Il futuro di Milan Skriniar resta in bilico, in attesa di ulteriori contatti con l’Inter. Intanto, c’è chi dall’estero continua ad andare in pressing sul difensore L’Inter si prepara per la ripresa di ...Henrikh Mkhitaryan è carico oggi come se fosse già ora di scendere in campo per la ripresa del campionato. L'armeno dell'Inter dà consigli alla squadra su come affrontare la ripresa del campionato e ...