Brasile | Casemiro | «Difficile parlare in un momento del genere»

(Di venerdì 9 dicembre 2022), centrocampista del, ha parlato dopo l’eliminazione dei verdeoro ai quarti del Mondiale in Qatarha così analizzato l’eliminazione delai quarti di Qatar 2022. LE PAROLE – «Ho 30 anni. Certo, ci sono sempre ragazzi, ma ho 30 anni ma sto vivendo ilpiù bello della carriera nel club dove mi trovo. Ho perso un’occasione, ma dobbiamo vedere soprattutto ora che arriverà un nuovo allenatore. E’ undi cui, ma non dobbiamo pensarci ora, ci servono tranquillità e testa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vlasic segna subito, Rodrygo sbaglia, Majer segna il 2 - 0 della serie, mariporta subito in gara il. Un algidissimo Modric riporta la Croazia sul doppio vantaggio, Pedro riaccorcia. ...Ct: Dalic(4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Eder Militao (1' 2ts Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo,, Paquetà (1' 2ts Fred), Vinicius (19' st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11' st ...La prima sfida dei quarti di finale dei mondiali del Qatar promuove la formazione di Zlatko Dalic che, prevalendo per 5-3 dopo i calci di rigore, infrange i sogni di quinto mondiale dei verdeoro e con ...Partono le analisi e i processi tra Rio e San Paolo, insolitamente silenziose: "Perché Neymar non ha tirato il primo rigore". Thiago Silva: "Difficile trovare parole". Casemiro: "La vita va avanti" ...