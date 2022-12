Bastoni | «Non vincere contro il Napoli sarebbe una botta molto dura da digerire»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista il difensore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro. Parla dell’Italia che non è riuscita ad accedere al Mondiale in Qatar. «Come tutti i miei compagni di Nazionale, avrei voluto partecipare e rappresentare il nostro Paese. Possiamo solo resettare e riprovarci tra 4 anni. Laè stata grande. Ancora di più pensando che è stata la seconda volta di fila per l’Italia. Da giocatore avverti un grande senso di responsabilità per aver mancato questo traguardo».parla dell’Inter, che a Udine ha toccato il punto forse più basso della prima parte della stagione. Racconta come ha fatto la squadra, dopo, a ripartire. «Ci siamo aggrappati a noi stessi, a un gruppo che è solido e forte. Ci siamo ricompattati, avendo la consapevolezza che soltanto uniti e assieme potevamo tirarci fuori da ...

