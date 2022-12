Una visione altruista e non piu? egoista della vita | solo così ci salveremo dall’estinzione di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C’e? una verita? nascosta che tutti conoscono ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Negli ultimi anni tutte le nazioniterra sono state colpite da nubifragi, inondazioni, siccita?, incendi, uragani. Oggi vediamo messi a repentaglio gli ecosistemi in cui viviamo, le nostre proprieta?, le nostre atti?. Assistiamo alla perdita di vite umane nelle nostre famiglie e fra i nostri simili. E di fronte a una simile e costante sciagura, la verità nascosta alla quale ormai abbiamo deciso di rassegnarci è questa: non sono i fossili che stanno determinando tutto ciò ma è il modo in cui viviamo su questa terra che ci sta portando all’estinzione. Sono, se preferite, le nostre stesse idee. Il nostro stile di. Il modo in cui concepiamo il nostro rapporto con la natura. È il nostro approccio alla ricerca scientifica, come ...