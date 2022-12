Ucraina | il Papa invoca la pace e si commuove

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Atto di venerazione all'Immacolata, in piazza di Spagna perFrancesco. Nei precedenti due anni, questo gesto di preghiera si era svolto in solitaria, non alla presenza del pubblico a causa della pandemia. Il Pontefice simentrelain: "Sull'odio vinca l'amore, sulla menzogna vinca la verità, sull'offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la". All'Immacolata porta le tante suppliche "silenziose, a volte soffocate, nascoste" di tutti, non solo cristiani. Francesco prega per i bambini, gli anziani, le famiglie che non riescono ad andare avanti fino alla fine del mese. Ma prega anche per i giovani "frenati da una cultura ricca di cose e povera di valori", "satura di informazioni", "suadente nell'illudere e spietata nel deludere". Supplica la ...

