(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ilin. Il giocatore è stato condannato martedì scorso in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Il, inizialmente, aveva deciso di non sospenderlo e di continuare a convocarlo per le partite di campionato. Poi, oggi, il dietrofront che la Gazzetta dello Sport imputa allescaturite dalla mancata sospensione dopo la condanna. “, dal giorno dopo la sentenza, è tornato a Genova da Siena (dove si è svolto il processo) e illo aveva reintegrato in gruppo, considerandolo comunque non colpevole sino a quando la sentenza non passerà in giudicato. Considerando, appunto, che nessun provvedimento restrittivo è stato preso nei suoi confronti. Così il giocatore ha svolto la ...

IlNapolista

per quanto riguarda gli affari e gli accordi. Luna opposta. TORO : problema di fondo in ... Non devono farecose insieme anche perché non riescono a concentrarsi. PESCI : Venere torna ...Ancora una volta Elsa non si tira indietro e, come per le ferie, non sollevae si adegua. ...un istante attraversa la mente di Elsa è una riflessione che ancora accompagna la vita di... Troppe polemiche social, il Genoa spedisce Portanova in tribuna Ecco le parole di Cannavaro dopo la vittoriosa trasferta di Parma: "Questo è un gruppo che mi sta dando tanto dal punto.Cristiano Ronaldo risponde a mezzo social dopo le discussioni ed i presunti litigi con il CT Santos: "Forza Portogallo!".