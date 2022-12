Traffico Roma del 08-12-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati code per incidente all’Eur sullaFiumicino all’altezza del viadotto della Magliana direzione centrointenso si registra poi al Pinscher per il notevole afflusso di visitatori al villaggio di Natale allestito nel dell’oratorio di Villa Borghese per le lunghe code presenti in via del Muro Torto Via Pinciana in piazzale Brasile è temporaneamente chiuso aldel sottovia Ignazio Guidi direzione piazzale Flaminio altre cose persu Lungotevere tra ponte Palatino bocca della verità e Ponte Cavour direzione Flaminio Mentre per la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Venezia prevista per le 18:30 la piazza è già chiusa ale digli a te le linee bus di zona Inoltre per la visita di ...