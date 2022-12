Sparano ai genitali | la furia dei pasdaran sulle manifestanti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Emergono altri dettagli sulla repressione portata avanti in questi giorni dalle autorità iraniane contro le donne che manifestano in strada

La Stampa

Le forze di sicurezza iranianeda distanza ravvicinata alle donne durante le manifestazioni contro il regime colpendole al volto, agli occhi, al petto e ai, secondo medici e sanitari intervistati dal Guardian in ...Polizia Iran spara aidelle manifestanti Le forze di sicurezza iranianeda distanza ravvicinata alle donne durante le manifestazioni contro il regime colpendole al volto, agli occhi, ... In Iran la polizia spara a viso, seno e genitali delle manifestanti Secondo i chirurghi che prestano soccorso clandestinamente, uomini e donne vengono presi di mira in maniera differente. Almeno mille manifestanti sono stati ...È quanto dichiarano diversi medici e sanitari al Guardian. Questi hanno constato una differenza tra le ferite riportate dalle donne e dagli uomini.