Slittino | la Coppa del Mondo vola a Whistler L’Austria vuole continuare a dominare | Dominik Fischnaller ci prova

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Torna in Nordamerica ladeldisu pista artificiale a tre anni dall’ultimo appuntamento targato 2019 (ovviamente la trasferta oltreoceano è stata annullata causa restrizioni per il Covid-19). Nel week-end in programma la seconda tappa stagionale, in quel di, sul catino che ospitò le Olimpiadi di Vancouver nel 2010.a recitare il ruolo di padrona: la Germania infatti sembra essere spodestata, anche se è andata in scena solamente ladi Igls, con dunque gli austriaci favoriti dalla pista di casa. Nel singolo maschile Nico Gleirscher ha trovato la doppietta traclassica e sprint, ma occhio anche ai connazionali Jonas Müller e Wolfgang Kindl. In casa Italia si fa ...

Nella prima tappa l'Italia ha ottenuto tre podi. In campo femminile Voetter/Oberhofer hanno chiuso al secondo posto nella sprint e in terza posizione nel doppio, mentre a livello maschile Dominik ...E' tempo di tornare a gareggiare per la squadra azzurra disu pista artificiale , reduce da un bell'esordio indel mondo ad Igls. Per la doppia tappa oltreoceana, nello Utah, a Park City, e in Canada, a Whistler, il direttore tecnico Armin ...Slittino, il direttore tecnico Armin Zoeggeler convoca 14 azzurri per le tappe in Canada e Stati Uniti. L'elenco completo.