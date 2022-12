Portogallo | la Federazione smentisce le minacce di Ronaldo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ledi lasciare il Qatar dihanno fatto il giro del mondo in pochi minuti e laportoghese ha smentito Ledi lasciare il Qatar dihanno fatto il giro del mondo in pochi minuti e laportoghese ha smentito. La nota: «La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano, ha minacciato di lasciare la nazionale durante lo stage in Qatar. Cristianocostruisce ogni giorno un track record unico al servizio della Nazionale e del Paese che deve essere rispettato e che attesta l’indiscutibile grado di impegno nei confronti della Nazionale. In effetti, il livello di consegna del giocatore internazionale più cronometrato da parte delè stato ...

Commenta per primo Mondiale finito per Nuno Mendes e Danilo Pereira . I due salutano la nazionale del Portogallo e non ci saranno nei quarti con il Marocco. Lo ha comunicato la Federazione lusitana. Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo La Federazione smentisce Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il mondiale in Qatar. La notizia, diffusa dal quotidiano sportivo A Bola, riporta di un presunto colloquio più 'acceso' con il ct della nazionale ...