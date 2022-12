Nessuno come Meloni sui social | la comunicazione è vincente Flop di Letta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Giorgiain confidenza con il nuovo ruolo. Matteo Salvini ancorato alle logiche di capo di partito. E un'opposizione in cui Enricoappare marginale. A un mese dall'insediamento del nuovo governo DeRev, scatta una fotografia della politica italiana vista dalladei suoi principali esponenti. Il report si concentra sul periodo che segue la formazione del nuovo esecutivo: si è concluso l'1 dicembre e analizza le performance di 7 leader italiani su quattro piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok). I risultati della ricerca hanno messo in luce l'ottima performance di, con una crescita di follower su tutte le piattaforme che non ha pari nel panorama politico italiano attuale, a fronte di Matteo Salvini che non sta ricevendo particolare attenzione dagli utenti ...

La Gazzetta dello Sport

Obama e la Clinton Il principe Harry e Meghan Markle sono stati premiati per il loro lavoro di ...per la prima volta l'anno scorso durante la sua intervista con Oprah perché 'non vuole che...lui. Pioli non vede l'ora di riabbracciarlo, il Milan ripartirà da lui. Il contratto scade il prossimo 30 giugno ma le parti hanno tutta l'intenzione di andare avanti insieme. Una volta ... Maratoneta Brozovic: fatti 16.7 km contro il Giappone, nessuno come lui Come un cane che si morde la coda in un sistema che spesso lascia «buchi nella rete». Si accendono nuovamente i riflettori sulla gestione dell'emergenza a Salerno e provincia, dopo ...Ha usato parole vili contro Giorgia Meloni e la figlia, ora Sasha Lupo, il disoccupato e percettore di rdc, si dispera per le conseguenze ...