Marco Pannone aggredito a Londra | diffusa la foto di un sospettato | ' È un ragazzo di 20 anni | alto e castano chiaro'

LONDRA. C'è un ricercato per il brutale ferimento di Marco Pannone, il 25enne ragazzo italiano di Fondi, in provincia di Latina, aggredito nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un locale di Brixton, a Londra, dove lavorava come cameriere. Scotland Yard ha diffuso la foto dell'aggressore.