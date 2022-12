Luis Enrique |  «Grazie Spagna | mi dispiace non poterti aiutare più»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo l’esonero da parte della Federcalcio spagnola,ringrazia. Lo fa con un post sui social in cui ripercorre i quattro anni trascorsi in Nazionale e ringrazia la federazione che lo ha voluto e anche i suoi calciatori e tutto lo staff che è stato a sua disposizione fino a questo momento. Ringrazia anche i tifosi e chiude con una riflessione che sembra un tantino polemica: la Nazionale va sostenuta, scrive. E chiama in causa il nuovo ct, che, dice, ha bisogno del sostegno di tutti per portare avanti il lavoro con la. Di seguito il post pubblicato dasu Twitter. “Nel mio nome e nel nome di tutti quelli che compongono lo staff: tutto è iniziato 4 anni fa e il tempo è passato molto velocemente. Non posso che essere super grato a coloro che mi hanno scelto (il presidente ...

