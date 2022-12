L’imprevisto sul palco non ferma i Santi Francesi alla finale di X Factor

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un piccolo imprevisto sulnonche proseguono la loro esibizione in duetto con Francesca Michielin. Grande professionalità ed esperienza nella gestione dell’imprevedibile dimostra il duo della squadra di Rkomi che prosegue nella performance come se fosse tutto ok. In realtà non lo era per niente. Nella prima manche delladi X2022, ogni concorrente duetta con Francesca Michielin. Ihanno scelto la canzone California Here We Come, dei Phantom Planet. Avrebbero dovuto esibirsi con l’accompagnamento del pianoforte ma ecco. Nel momento in cui il pianoforte sarebbe dovuto entrare in scena con quel classico giro di piano che tutti ricordano d...