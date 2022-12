(Di giovedì 8 dicembre 2022) Siamo ancora una volta nel solco del cosiddetto diritto all’oblio e delle azioni che i motori dicomedevono intraprendere quando alcuni cittadini fanno presente di non ritrovarsi nelle descrizioni fornite in alcunideldistesso. Ladidell’Unione Europea, infatti, ha ribadito chedelle sue ricerche quando si possa dimostrare che questi ultimi non siano. LEGGI ANCHE > L’emendamento Costa sul diritto all’oblio entra nella riforma della: e il diritto di cronaca? Rimozione, la decisione della ...

Servizio Informazione Religiosa

Vincenzo Brancatisano e dei sindacati e dei legali che hanno fatto causa in questi anni specie dopo la sentenza di novembre 2014 davanti alladidi Lussemburgo "; si tratta della ...... preferendo paragonare, per esempio, il ministro finalmente in carica dellaa Nerone ... che non esitò a difendere einaudianamente le prerogative del capo dello Stato investendo la... Ue: Corte di giustizia, da 70 anni a guardia del diritto comunitario Partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea, e forti dell’esperienza dello studio legale che ha sostenuto questa battaglia, che per situazioni dai contenuti molto simili, seppur in ...Nomina CdA a gennaio, governance tecnica e i conti a Scanavino. Con il presidente Ferrero, esperti di diritto e finanza ...