John Lennon moriva 42 anni fa | ecco quando l' assassino chiese scusa a Yoko Ono

è stato assassinato l'8 dicembre del 1980 , esattamente 42 anni fa moriva uno tra i più grandi musicisti del secolo scorso. L'assassino dell'ex Beatles, Mark Chapman, in una recente ...I segreti della morte di: chi era il suo killer e cosa si sarebbe potuto fare per evitare la sua morte. Sono passati oltre quarant'anni dall'omicidio di uno dei musicisti più iconici della storia,. La ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'8 dicembre del 1980, muore, ucciso dai colpi di pistola sparati da un fanatico, Mark David Chapman, John Lennon. Fondatore dei Beatles, autore ...