Conte riscrive regole M5s e chiede a Luigi Di Mario e agli ex parte del Tfr

Gazzetta del Sud

Uno dei punti caldi del nuovo regolamento che Giuseppeed il vertice del patito stanno mettendo nero su bianco punta il dito (senza citarlo direttamente) verso Luigi Di Maio ed i parlamentari ...Primo passo in Parlamento per il decreto 'anti - Rave'. Il governo Melonila norma che introduce nell'ordinamento (con l'articolo 633 - bis) il reato di 'Invasione ... GiuseppeIl M5s conta di trattenere circa due terzi del Tfr , pari a circa trentamila euro, che spetta agli ex deputati e senatori non più iscritti al Movimento. Uno ...A favore le forze di maggioranza, contrari al via libera all’emendamento i Cinque Stelle, il Pd e il Misto. Italia Viva ha votato a favore ...