Bologna | Medel | «Con Motta sono migliorato Futuro? Voglio restare»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Gary, centrocampista del, si è raccontato in un’intervista ai canali ufficiali del club rossoblù Garysi è raccontato così ai canali ufficiali del. L’ARRIVO DI THIAGO– «La situazione del cambio di allenatore è normale quando le cose non vanno bene. Sinisa ha fatto benissimo qua, era importante per giocatori e tifosi, ma la salute va messa davanti a tutto. Con Thiago abbiamo cambiato modulo, ho cambiato ruolo e mi trovo bene,anche fisicamente. La squadra va bene e citanti ragazzi importanti». GIOCARE FINO A 38 ANNI – «Spero di si, il mio contratto scade a giugno. Tutto dipenderà dalla società e dell’allenatore, ma io spero di rimanere qua. Sia io che la mia famiglia ci troviamo benissimo ...

