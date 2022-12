Bimbo di un anno va in arresto cardiaco | i carabinieri lo scortano e gli salvano la vita

Il piccolo ha perso i sensi nel centro di Napoli: la mamma ha cercato di portarlo in ospedale, ma è rimasta bloccata nel traffico. Solo l'intervento degli angeli in divisa ha evitato il ...Pochi minuti ma che per la mamma e il papà del piccolo di unsono stati come un'eternità. Ilnon respirava più , i genitori subito lo hanno afferrato e portato in auto per correre in ospedale. Ma il traffico paralizzava la città : attimi di panico e ...Un bambino di otto anni è caduto nelle profondità di un pozzo nello stato indiano del Madhiya Pradesh. Le operazioni di salvataggio sono in corso per estrarre il piccolo.PADOVA - «Stiamo parlando di numeri mai visti nella storia del pronto soccorso pediatrico degli ultimi 30 anni». Le parole della professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del ...