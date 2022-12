Bambini e regali di Natale | perché è meglio non esagerare

(Di giovedì 8 dicembre 2022)di: come ogni anno, per i piccoli, arriva il momento tanto atteso di scrivere la letterina per Babbo. Un rituale che dovrebbe essere carico di magia che rischia però spesso di trasformarsi in un elenco di giocattoli e desideri da avverare. Ma accontentare tutte le richieste deie riempirli di, è davvero il modo giusto per farli felici? A quanto pare no. Ed anzi, seppur con le migliori intenzioni, i genitori rischiano di ottenere l’effetto contrario, ovvero di minare l’autostima dei più piccoli, rendendoli meno sicuri e trasmettendo loro un messaggio sbagliato. Come invertire la rotta? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Evelina Molinari, psicologa e psicoterapeuta di Humanitas Medical Care. ...

