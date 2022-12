(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Particolare momento vissuto in, quando l’esperto dei numeri è intervenuto nel corso della trasmissione di Red Ronnie. L’esperto dei numeri, Alberto Ferrarini, è stato contattato infatti durante la trasmissione Let’s Spend Tonight Together e il tema legato all’argomento è stato lo Scudetto delnel. Sarebbe questo, infatti, “del”. Quelle che seguono, sono le parole di Alberto Ferrarini. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Scudetto al, lo dicono i numeri: parla l’esperto “del sacrificio e della fatica, il discorso è molto particolare. Ilè interfaccia del 1987, primo Scudetto del. Ilè ...

Spazio Napoli

Bocchino fa esplodere Lilli Gruber: tutto da godere -Elisa ricorda con emozione ladi Cesare per invitarla a cantare con lui nell'ultimo concerto del suo tour: 'avevo letteralmente il telefono in mano, mentre cercavo online le date del suo ... VIDEO – Telefonata in diretta: “Il 2023 è l’anno in cui il Napoli vincerà lo Scudetto! ... Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani mette all'angolo. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani è una furia contro il ca ...La perfetta fusione dei suoni che ci circondano con quelli più sintetici si sublima in questo brano IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA ...