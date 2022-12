Ultime Notizie – Napoli | false multe sulle auto | “Non è l’Iban del Comune”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)sui parabrezza dellein sosta a. A mettere in guardia i concittadini è la polizia municipale partenopea. I verbali contraffatti, sottolineano, riportano un falso Iban, diverso da quello deldi. “Si ricorda in proposito – sottolinea la polizia municipale – che l’unico Iban deldida utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IT03W0760103400001033919109”. La Polizia municipale dichiede, quindi, aglimobilisti di “prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in truffe, mentre sono in corso attività investigative tese all’individuazione dei responsabili”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...