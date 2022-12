Udienza Generale 7 dicembre | Papa Francesco | ieri la Shoah | oggi la guerra in Ucraina

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’del mercoledì 7è ancora incentrata sul tema del discernimento. E in questa occasioneindica i criteri possibili per una scelta buona. Ma questa giornata, che precede la solennità dell’Immacolata, è una nuova opportunità per il Pontefice di affidare a Maria le preghiere di pace. E ancora una volta, il pensiero è rivolto al martoriato popolo dell’. Nell’che precede la solennità dell’Immacolata Concezione,sottolinea, pressantemente, il desiderio di pace in tutto il mondo. È a Maria Vergine, infatti, che affida la richiesta di intercedere affinché tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre possano finalmente trovare la pace. E, ...

La Santa Sede

Vatican Media Vatican Media Vatican Media Prima dell', papa Francesco ha incontrato Roberto Benigni, attore e regista premio Oscar per "La vita è bella" . Lo scorso anno il Papa , nel giorno di Pasqua, raccontò i Vangeli su Rai 1 con ...Papa Francesco ha incontrato Roberto Benigni prima dell'nella Sala Nervi. Lo twitta Vatican News , pubblicando anche foto dell'incontro. Il Pontefice si è intrattenuto per una ventina di minuti con l'attore. Non è la prima volta che i due ... Udienza Generale del 30 novembre 2022 - Catechesi sul Discernimento. 10. La consolazione autentica | Francesco Stamane, dopo l'udienza generale nella Sala Nervi, Papa Francesco si è recato in auto in Piazza San Pietro, dove ha visitato il presepe offerto dalla cittadina di Sutrio, in Friuli Venezia Giulia, e l ...La notizia diffusa via Twitter da Vatican News che ha pubblicato la foto. Il premio Oscar sta per tornare in tv con 'Francesco il Cantico', ...