Ucraina ultime notizie Putin | cresce la minaccia di una guerra nucleare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Kiev continua ad attaccare obiettivi in Russia con i droni. Martedì sera sono scattate le sirene d’allarme nell’aeroporto militare già preso di mira nei giorni scorsi, a centinaia di km dal confine con l’. Gli Stati Uniti precisano che non hanno fornito all’armi per colpire la Russia e che l’Amministrazione Biden non sta incoraggiando Kiev a condurre attacchi oltre i suoi confini. Mosca esclude prospettive per colloqui di pace. Papa Francesco:?insi ripete quanto accaduto con lo sterminio ebrei. Time nomina Zelensky persona dell’anno per il 2022