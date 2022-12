Titolo della sigla di apertura | Raffaella Perché Raffa ha fatto tutto prima

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La conduzione gli mancava. Ma da stasera Cristiano Malgioglio colma questa sua “lacuna” debuttando come conduttore, appunto, del suo primo show, Mi casa es tu casa, inserata su Rai 2 alle 21.20. Un programma informale, domestico, che rispecchia pienamente lo stile del cantautore e paroliere: mente raffinata, fare disinvolto, anima da casalinga (come dice lui). Vuol dire che, tra un colpo di ferro o una botta con l’aspirapolvere, lui vestito dipunto (probabilmente in velluto tinta unita di colori sgargianti e sempre diversi) accoglie nella sua ipotetica casa gli ospiti più vip. Cristiano Malgioglio: età, look, le cantanti amiche guarda le foto ...