Teatro sociale con un pensiero all’Ucraina | Altieri e Loyko in campo per il Natale Ugl

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Luminarie, street food, iniziative, mercatini e laboratori del gusto caratterizzeranno anche quest’anno le festività di fine anno in provincia di Caserta in un fittissimo calendario di iniziative la cui partenza è tradizionalmente fissata per il giorno dell’immacolata. Tra le numerose attività che caratterizzeranno ilci sarà come da tradizione ildella Ugl Creativi che torna ai fasti del pre covid con una rappresentazione che vedrà impegnati 15 attori interpretare altrettanti personaggi. Sui contenuti della commedia – Ci pensa madre badessa – portata in scena dal regista Gennaro Greco e dalla compagnia 7/4, regna uno strettissimo riserbo anche se si prevede una grande partecipazione di pubblico. Quattro le date in calendario neldell’ex complesso ...