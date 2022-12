Qual è la spesa per l’immigrazione per lo Stato? Un po’ di numeri

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nel 2021 alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sono stati spesi 2 miliardi e 144 milioni Il tema delè ormai da 30 anni tra i più caldi nell’attualità politica. È dall’arrivo di quelli che una volta erano chiamati “vu cumprà” e dai tempi dei massicci sbarchi di albanesi in Puglia che a ondate ricorrenti occupa le prime pagine dei giornali, le home page dei loro siti, i titoli di apertura dei Tg. Oggi a riportarlo in primo piano sono soprattutto gli sbarchi in Sicilia di migranti provenienti dall’Africa, in cerca asilo politico o semplicemente della possibilità di vivere in Europa. Come ogni fenomeno che accade in unomoderno e strutturato, va gestito esiasi siano le scelte politiche su come affrontarlo vi sono dei costi da sostenere. Quanti? Secondo il ...