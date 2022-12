Proprio oggi doveva accadere? | arriva un' auto e che imbarazzo per la Panicucci

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) A Mattino 5 va in onda un siparietto curioso tra Federicae l'inviata del contenitore mattutino della rete ammiraglia di Mediaset. Uno dei temi affrontati nel corso della puntata è stato il caso di Liliana Resinovich. Laha rivelato che ci sarebbe una grossa novità sull'inchiesta. Sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della donna, la conduttrice ha mandato un'inviata del programma. E in diretta, la giornalista, ha fatto notare la presenza lì vicino di una "strada molto trafficata". Motivo per cui sarebbe altamente improbabile che nessuno si sia accorto della presenza di un cadavere. Ma nel corso del collegamento con l'inviata non è apparsa all'orizzonte nemmeno unamobile. Una circostanza che ha scatenato l'ilarità dei conduttori, sia quella dellache quella di ...

Il Sole 24 ORE

Simbolo dell'isola della Giudecca è il Molino Stucky,conosciuto come hotel di lusso; vanta ... Tutto ebbe inizio da una famiglia di origine svizzera che arrivò a Venezia equi fondò il suo ...... l' Albiceleste troverebbela Seleçao in semifinale in un incrocio che nella fase ad ... L'allarme però è già rientrato:Mbappé sarà con la Francia per la sessione serale, in cui Deschamps ... Meloni ai sindacati: risorse limitate, il governo deve fare delle scelte ROMA (ITALPRESS) – “La nostra applicazione è sempre più un posto sicuro dove poter mettere il proprio denaro e gestire i propri pagamenti. Nel momento in cui avviene un pagamento nel nostro network, S ...«Quando vedi il tuo nome e il tuo viso ovunque, non è facile capire chi sei», ha commentato la cantante californiana. Capiamo meglio in cosa consiste questa sindrome, diffusissima tra le persone che ...