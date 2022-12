Primo funerale a Ischia | l’addio ai due fidanzati

Leggi su anteprima24

(Na) – Centinaia di persone si sono ritrovate per l'ultimo saluto a Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, i dueuccisi – insieme ad altre dieci persone – dalla frana del 26 novembre a Casamicciola. Quello di oggi è stato ildei funerali, separati, nei quali ogni famiglia dirà addio alle 'proprie' vittime: tutte le esequie sono previste in forma privata, una scelta comune presa per evitare clamori e "passerelle" nei giorni del dolore. Al rito di stamane, svoltosi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno, il comune isolano dove Eleonora era nata, non c'erano autorità come da espressa richiesta dei congiunti: il commissario straordinario per l'emergenza frana, Giovanni Legnini, ha comunque salutato i parenti dei due giovani mentre all'esterno della chiesa erano presenti ...