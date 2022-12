Neosperience | da più di vent’anni dà vita a tecnologie magiche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’applicazione pragmatica dellepiù avanzate è capace di dare risultati sorprendenti: lo dimostrano questi esempi di progetti realizzati negli ultimi anni. Il celebre scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke scrisse una volta che “qualunque tecnologia sufficientemente avanzata applicata nel modo corretto è indistinguibile dalla magia”., società quotata alla Borsa Italiana attiva nella creazione di piattaforme digitali basate sull’Intelligenza Artificiale, si impegna da più dia dare. Come ha illustrato il membro del board Matteo Linotto nel corso del suo recente intervento alla fiera Futura Expo 2022 di Brescia, in diversi scenari e settori produttivi l’applicazione pragmatica dellepiù avanzate ...