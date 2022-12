Muhammad Alì | Francesco Di Leva al Teatro Mascheranova di Pontecagnano sabato 10

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I biglietti per assistere allo spettacolo si possono acquistare presso il botteghino deldi, oppure online su postoriservato.it . Il costo è di euro 15. Per info e ...

E' questa la sinossi dello spettacoloALI, in programmazione, fuori abbonamento, sabato 10 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Mascheranova di Pontecagnano - Faiano (Sa). Scritto da Pino ...Ho avuto dei problemi, certo, come il bullismo, ma mi sono rialzato e mi sono sempre ispirato a un grande atleta,Ali che diceva "Non conta quanto colpisci forte ma quanta forza metterai ad ... Pontecagnano, sabato al Mascheranova di scena 'Muhammad Ali'