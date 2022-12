Minori stranieri a lezione di life coaching per scoprire i propri talenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tre incontri di, destinati ainon accompagnati, per aiutarli ad orientarsi nel loro percorso di vita. L’iniziativa, promossa dalle associazioni CasertAzione e Meshy in collaborazione con il Cidis e la cooperativa Csc – Credito senza confini’, ha coinvolto una ventina di giovani migranti. Si tratta di attività incentrate sullo sviluppo personale che li aiuteranno a conoscere meglio se stessi, ae di conseguenza a prendere decisioni sul loro futuro. “Abbiamo cercato di ricreare una situazione di comfort – spiega Cristiano Buonocore,coach ed esperto di progettazione europea – per far sì che potessero essere ao agio nel raccontare la ...