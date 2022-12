Lutto a Uomini e Donne | è morta Paola D’Andrea

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 dicembre 2022). A darne l’annuncio è stata Rosy Chiarelli, sua amica, nonché sua ex collega del pubblico parlante di. Le due, infatti, insieme alla storica Danielona, facevano parte del trio di bionde del pubblico parlante della trasmissione di Maria De Filippi, prima che Tina Cipollari monopolizzasse l’attenzione. Il suo addio alla trasmissione risale al 2012. Una morte prematura dovuta a “un male brutto” come scritto da Rosy su Instagram., nel 2016 il debutto in politica A distanza di quattro anni dall’addio alla tv, nel 2016si è buttata in politica. Ecco cosa si legge online in merito: “Cari amici amanti di, sicuramente vi ...