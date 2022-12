L’alba del giorno dopo Report dell’assemblea digitale

IdeaWebTv

...Monza alle ore 20 per il match contro la formazione ucraina... Danesi 11, Carcaces Opon 11, Karakurt 32, Fersino (), Giovannini, ...DNIPRO 07/12 ore 20.00 Volero LE CANNET - CS VoleiBLAJ 07/...... autismo, adhd, disturbolinguaggio ecomportamento" . ... Non è'unico, però, perché insieme a lui ci sono tanti altri ...'diversità' di Matias non si vede" - ha dichiarato la dottoressa... L’Alba Volley: continua l’ottimo percorso dell’U18