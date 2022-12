La polizia morale in Iran è ferma | ma le proteste continuano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il procuratore generale dell’, Mohammad Javad Montazeri, ha dichiarato domenica 4 dicembre che la– che fa rispettare il codice di abbigliamento islamico obbligatorio del Paese ed è nota come Gashte Ershad, Pattuglia di guida – è in una fase di “stallo”. Questo commento ha portato i media di mezzo mondo a parlare di “chiusura” o “smantellamento” dell’unità responsabile dell’arresto mortale di Jîna Mahsa Amini, vicenda che ha poi aperto alla lunghissima e diffusissima fase diche va avanti da tre mesi – da quando la giovane curdaiana fu forzatamente condotta in una caserma di Teheran da cui non è più uscita, solo per aver indossato il velo non correttamente. Addirittura, la notizia diffusa dalla stampa internazionale dopo la dichiarazione di Montazeri ha portato qualcuno ...

... la giovane di 22 anni presa in custodia dallairaniana, il 16 settembre scorso, per via di una ciocca di capelli che sfuggiva al suo hijab. Karimi è stata prima detenuta nella ...La vicenda della chiusura del programma di polizia morale è interessante perché mostra la fluidità della situazione in Iran. Non è ancora chiaro ciò che sta succedendo, ma è possibile ipotizzare che a ...Nella giornata di domenica è arrivata la notizia dall'Iran secondo la quale il regime fosse intenzionato ad abolire la cosiddetta "polizia morale", Questa voce, diffusa probabilmente per dividere i ma ...