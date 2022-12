Immobile |  «Raspadori tecnicamente è più forte di me Si integra bene ovunque per la fame che ha»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’attaccante della Lazio, Ciro, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui affronta diversi temi, dall’assenza dell’Italia al Mondiale al campionato, fino al suo futuro. “Non è possibile che una squadra che vince l’Europeo, poi non va al Mondiale. Qualcosa è successo sicuramente. Col mister avevamo fatto un discorso, sapevamo che potesse succederci qualcosa: dopo una vittoria è facile accontentarsi. Inconsciamente abbiamo sottovalutato il girone, cammino che ci ha messo un po’ di fifa. Il ricambio generazionale? C’è stato in parte: Mancini ha bisogno dei vecchi perre i nuovi e ha poco tempo per farlo. All’ultima convocazione ho avuto qualche problema fisico, ma sono sempre a disposizione per la maglia azzurra. Tutti siamo sempre a disposizione, ma anche il lavoro per vincere l’Europeo era partito da lontano. La gente si deve ...

