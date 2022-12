Il piano di Fratelli d’Italia per la Rai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il countdown, a sentire i ben informati, è ormai partito. Probabilmente già a gennaio cominceranno a farsi sentire le pressioni della politica per dare alla Rai una direzione nuova, con tutto quello che ne conseguirà in fatto di nomine. Eppure dopo il primo incontro con la premier Giorgia Meloni della scorsa settimana, l’ad Carlo Fuortes sembra intenzionato a portare avanti il suo progetto in Rai. Il partito della Meloni punta sulla Rai dove è già pronto a prendersi più spazio. Si comincia con Rao alla direzione del Tg2 L’incontro di fine novembre con la Meloni è stato “informale, cordiale e interlocutorio”, come hanno fatto sapere fonti di Viale Mazzini. L’obiettivo della premier, però, sarebbe quello di riequilibrare l’assetto della tv pubblica, dopo la scelta fatta dal resto del centrodestra durante il governo Draghi, scelta contestata dal suo partito, di lasciare fuori dal cda ...