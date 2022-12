I Boomdabash tornano a sorpresa in inverno con una hit dance insieme agli Eiffel 65

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ihanno ormai conquistato l’affetto del pubblico con le loro oltre 800milioni di visualizzazioni totali su YouTube, 2 miliardi di stream e 28 dischi di platino. Adesso il gruppo musicale torna però acon una hit invernale sulle noteper la prima volta65. Uno gruppo musicale che ormai è diventano un ‘must’ tra le hit dell’estate, ma che questa volta ha deciso di sorprendere il suo pubblico pubblicando un nuovo brano in pieno. Un’occasione per farci ballare anche a basse temperature. Idebuttano per la prima volta al fianco degli65 con Heaven, il nuovo brano disponibile da venerdì 9 dicembre., foto Courtesy of Press Office – ...

Non solo estate: i Boomdabash a tutto ritmo anche in inverno. Il 9 dicembre esce 'Heaven', il nuovo singolo della band con gli Eiffel 65, che per la prima volta segna una vera e propria svolta dance