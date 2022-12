Eto’o chiede scusa | la lettera dopo l’aggressione allo youtuber

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un brutto episodio si è verificato in Qatar, durante il Mondiale del calcio. Al termine della gara tra Brasile e Corea del Sud, si è scatenata la furia di Samuelcontro uno. L’ex Inter ha perso la testa, prima ha aggredito l’uomo, poi ha sferrato un calcio che ha mandato ‘Sadouni SM’ a terra.non si è mai dimostrato sopra le righe, il gesto all’esterno dello stadio non è passato inosservato. Non sono tardate ad arrivare le scuse dell’ex calciatore., infatti, nella giornata di ieri ha condiviso sui social una lunga, nella qualepubblicamentee parla delle vessazioni continue ricevute dagli algerini. Le scuse di“Le mie più sentite scuse. Il 5 dicembre,la partita Brasile-Corea ...