Diablo 4 | in arrivo nel 2023?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L‘anno è quasi giunto al termine, ma i giocatori non stanno più nella pelle al pensiero di4 che, in teoria, potrebbe arrivare il prossimo anno Con un Game Awards praticamente alle porte ed un Natale che è dietro l’angolo, sembra che questo potrebbe essere davvero un buon anno per gli appassionati di videogiochi. Tra questi ci sono poi coloro che aspettano con impazienza l’di4 che, in teoria, dovrebbe arrivare nel! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.4: appuntamento a giugno? La saga firmata dalla Blizzard non ha certo mai smesso di appassionare i suoi fan, come dimostrato nel riuscitissimo remake del secondo capitolo, che oggi più che mai hanno un hype alle stelle! Dopo le conferme sulla durata della quest principale, ecco che dal profilo ...