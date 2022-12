Dalla Meloni e dalla camorra Murgia oltre ogni limite | oscenità da Floris

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le morti in mare? Colpa di Giorgiae Matteo Salvini. È questo il ragionamento che Michelaspiega a Giovanniin occasione della puntata del 6 dicembre di DiMartedì. In studio a La7, la scrittrice torna a difendere Roberto Saviano, a processo per aver dato dei "bastardi" al leader di Fratelli d'Italia e a quello della Lega. "Se tu dici 'porti chiusi, non li vogliamo, non mandiamo i salvataggi'...", dice lanel giustificare quella che lei - incalzata da- definisce "invettiva" del collega. Ma non finisce qui. Invece che chiamare le cose per quel che sono, ossia insulti, la scrittrice definisce il "bastardi" come un'invettiva, "lo strumento da sempre utilizzato dagli intellettuali chiamano i poteri a rispondere". "Ma è un'espressione forte e come Salvini deve ...