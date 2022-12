Classifica Forbes | Giorgia Meloni è la settima donna più potente al mondo

Indagato 27enne di Siracusa Ladi: ecco le donne più potenti al mondo Al primo posto delladelle 100 donne più influenti, per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e ...ROMA, 07 DIC Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo secondo l'edizione 2022 dellaWorld's Most Powerful Women stilata da, in cui la premier è l'unica italiana. "Come capo del governo italiano più a destra dalla fine della Seconda guerra mondiale, Meloni è una ...Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo. Lo ha stabilito l'edizione 2022 della classifica World's Most Powerful Women stilata dalla rivista Forbes, in cui la… Leggi ...Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo. A dirlo è l’edizione 2022 della classifica World’s Most Powerful Women ...