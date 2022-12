Cina | crollano import ed export - Pechino corre ai ripari e allenta le restrizioni anti - Covid

Il Sole 24 ORE

Il commercio cinese indebolito dal raffreddamento della domanda a causa dell'aumento dei tassi. L'effetto dei lockdown sui consumi interni: - 10,6% annuo, contro il - 6% ...Laintanto chiude il mese di novembre con un surplus commerciale di 69,84 miliardi di dollari, circa 10 in meno rispetto alle previsioni degli analisti, scontando l'indebolimento della domanda ... Cina: surplus novembre cala a 69 mld, tonfo export a -8,7%. Borse asiatiche contrastate Mercati tesi in attesa della riunione della Fed di mercoledì prossimo. La Cina intanto chiude il mese di novembre con un surplus commerciale di 69,84 miliardi di dollari, circa 10 in meno rispetto all ...La collaborazione strategica tra Russia e Cina si allarga sempre di più, fino ad arrivare allo spazio profondo. È notizia di ieri la ...