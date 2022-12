Brasile | Thiago Silva | “Non abbiamo paura di nessuno”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Noi siamo forti, anche nella testa”. Queste le parole dia due giorni dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Croazia. “Con la Corea non è stata una vittoria facile,lavorato tantissimo per preparare la partita e sarebbe una mancanza di rispetto verso i coreani. Prima di pensare all’eventuale semifinale con l’Argentina, c’è la Croazia. Rispettiamo tutti, ma nondi. Dobbiamo continuare con il nostro calcio coraggioso e allegro”. Infine su Neymar, rientrato dall’infortunio e subito protagonista contro la Corea: “E’ indispensabile. Ha passato un’ultima dura settimana, ha giocato l’ottavo di un Mondiale con due soli allenamenti nelle gambe. Ha dimostrato di essere concentrato al 100% sulla Coppa, di volerla fortemente”. ...

