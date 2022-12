Bar Stella programma Stefano De Martino | quando va in onda? A che ora? Come sono andati gli ascolti?

Neiil tintinnio del cucchiaino, che rimescola o' cafe do Brasil, risuona nel silenzio più ... è una pallosissima tombolata, è inseguire una, come tante ce ne sono nelle altre nazionali. ......e 1° gennaio ServizioProloco nella piazza del Comune con orario 14.30 - 18 e presso... che conduce i visitatori sulle tracce del misterioso personaggio che ha smarrito la, ha vagato per ...Mercoledì 7 dicembre al Bar Stella si parlerà di animali e del fanatismo di alcuni proprietari. Ospiti del bar, il professore dell’Università Bocconi di Milano Guido Guerzoni e la cantante Greta Zucco ...Tutti al bar. Al Bar Stella di Stefano De Martino . Così, infatti, si intitola il programma che conduce in seconda serata su Rai 2 (ore 23) ...