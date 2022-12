2023 un anno di ponti | weekend lunghi e giorni di vacanza | tutte le date

Non è necessario ripetere la domanda ogni, l'erogazione sarà rinnovata in automatico. Pensioni, ecco i numeri chiave per chi vuole andare nel: le nuove regole della manovra L'aumento L'...Ilsarà unmolto 'fortunato' per quanto riguarda i ponti e le festività. Con pochi giorni di ferie si potrà ususfruire di molti giorni di riposo. Pasqua, 2 giugno, 1 maggio, Natale e Capodanno ...La Germania si è tirata fuori dalla corsa allo slot in calendario lasciato libero dalla Cina. Intervistati da gpblog.com, gli organizzatori del Gran Premio di Hockenheim hanno escluso un impegno in Fo ...Spettacoli e musica dal 29 dicembre. Il 30 esibizione di Rkomi. A guidare la serata del 31 dicembre ci sarà Peppe Iodice ...