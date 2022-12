Welfare Index pmi 2022 | oltre 68% ha superato livello base welfare aziendale

...a Tirana il primo vertice in assoluto tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali organizzato nella regione dei Balcani occidentali Generali Italia - Presentazione del RapportoPMI ......a Tirana il primo vertice in assoluto tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali organizzato nella regione dei Balcani occidentali Generali Italia - Presentazione del RapportoPMI ...Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Le iniziative delle imprese in materia di welfare aziendale, se adeguatamente sostenute, possono crescere ulteriormente nell interesse stesso delle pmi. La spesa..Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi il welfare aziendale ha raggiunto un alto livello di maturità e continua a crescere la consapevolezza del ruolo sociale nelle pmi: oltre il 68% ...